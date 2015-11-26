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Aveth







28 янв 2022 : Новый альбом AVETH доступен для прослушивания



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Новый альбом AVETH доступен для прослушивания





"Der Untergang", новый альбом AVETH, доступен для прослушивания ниже.



Этот альбом является для нас особенным во всех смыслах, требующим внимания и осмысления больше, чем прошлые работы. В нем мы открыли калейдоскоп пророческих и метафорических образов и историй, в целом повествующих о Смерти. Духовной смерти, заливающей мир тёмной волной.



Но там же, где гибнет слабый дух, страждущий и желающий Жить возрождается и неустанно движется к Свету. Иные же остаются во Тьме своего невежества, тупости и животных страстей, без желания их обуздать и понять. Они восславляют свою великую немощь, пытаясь выдать её за силу. Они сами лезут в петлю своих темных заблуждений, где их заслуженное место.



Ветер Скорби заберет лишь светлые души, терзая и мучая, но всё же неся на Край разбитого неба, где их примет блаженный Свет.



Грязная гора из вшивых пустых тел продолжит бесконечно расти, каждый раз обрушаясь под своим бессмысленным надменным весом.



"Черносмольной волной погребен человек,

Ни войной, ни чумой он будет задушен.

Глупостию людской, из загнивших умов,

Из оглохших ушей утекшей наружу"

<a href="https://aveth.bandcamp.com/album/der-untergang">Der Untergang by Aveth</a>





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