Новый альбом MY LONELY SEA доступен для прослушивания





Мы никогда не знаем, потерпим ли неудачу или преуспеем. Испытывая сильное разочарование, мы не можем быть уверены, что это тупик, окончание пути. Вполне возможно, что это начало великого приключения. И даже смерть – это ещё не конец.



Голосом леса, дыханием ветра, зимним хладом и светом блуждающих огоньков в альбоме приняла участие Mielikki - прекрасная Shedfromthebody.

Noctune by My Lonely Sea





