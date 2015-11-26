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*My Lonely Sea*



27 янв 2022 : 		 Новый альбом MY LONELY SEA доступен для прослушивания

12 авг 2021 : 		 Новый ЕР MY LONELY SEA доступен для прослушивания

22 янв 2020 : 		 Новое видео MY LONELY SEA

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Новый альбом MY LONELY SEA доступен для прослушивания


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Мы никогда не знаем, потерпим ли неудачу или преуспеем. Испытывая сильное разочарование, мы не можем быть уверены, что это тупик, окончание пути. Вполне возможно, что это начало великого приключения. И даже смерть – это ещё не конец.

Голосом леса, дыханием ветра, зимним хладом и светом блуждающих огоньков в альбоме приняла участие Mielikki - прекрасная Shedfromthebody.




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