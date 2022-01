сегодня



Новое видео SIBERIAN MEAT GRINDER





"Into The Grinder", новое видео SIBERIAN MEAT GRINDER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Join The Bear Cult, выход которого намечен на 22 апреля:



01. Into The Grinder

02. Not Today

03. Arise

04. Fire It Up

05. One United Family

06. For The Cult

07. Bear Cult Is Real

08. Hammer Of The Ghetto Tsar

09. Mother Bear

10. Immolate Them All

11. One More Step (Russian Version)

12. Flame In The Heart (Acoustic) https://siberianmeatgrinder.bandcamp.com/







