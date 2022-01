все новости группы







27 янв 2022 : Новая песня RAJFAJH



Новая песня RAJFAJH





"Стадность рефлекса" — наша новая песня, записанная в ноябре-декабре 2021 года на своей студии Pain of Dark Shadow of Insanity. После вынужденного годового бездействия, собраться вместе и снова играть музыку стало для нас настоящим освобождением.

Стадность рефлекса by RAJFAJH





