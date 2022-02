сегодня



Новый альбом HOK-KEY выйдет зимой





Группа HOK-KEY выпустит новую работу, получившую название “In Existence”, 25 февраля на Wormholedeath .



Трек-лист:



1 Septem

2 The Countdown

3 The Quest For Fire

4 Silentium

5 Les Ailes

6 Mind Eclipse

7 The Matter of Love

8 Alma Mater

9 My Universe Within Myself

10 Summatime

11 Faster! harder! louder! http://www.hok-key.com/







