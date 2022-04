сегодня



Новое видео AETERNUS PROPHET



“Millions Of Nameless Graves”, новое видео группы AETERNUS PROPHET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из обновленной версии дебютного альбома, “Ruthlessness”, выпущенного 14 марта на InViMa:



01. Intro

02. Path

03. Ruthlessness

04. Millions Of Nameless Graves

05. Dried Roots

06. Ivy Wrapped Dreams

07. Our Blood And Air

08. Unwanted Presence

09. Spiritually Dead

10. Outro

11. Sport Anthem http://aeternus-prophet.narod.ru







