Видео с выступления BELOW THE SUN



Полное видео с концерта сибирских пост-думеров BELOW THE SUN, прошедшего 12 декабря 2021 года в Красноярске, доступно ниже. После длительного перерыва группа вернулась к концертной деятельности и в рамках выступления исполнила три новых песни, а также "Mirrors" с альбома 2017 года "Alien World".







