Saphath

Россия

Death Metal



-

Myspace: https://www.instagram.com/saphath_official/

VK.com: https://vk.com/saphath

Facebook: https://www.facebook.com/saphathofficial





13 апр 2022 : Новое видео SAPHATH

сегодня



Новое видео SAPHATH



"Outcast Of Eden", новое видео SAPHATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ascension Of The Dark Prophet, релиз которого намечен на восьмое апреля:



01. Children Of The Night

02. Outcast Of Eden

03. Darkness Unleashed

04. Broken Mirror

05. The Daughters Of Ice Plains

06. Asphodel Meadows

07. Language Of My Pain

08. The Raven

09. Your God

10. The Land Of My Dreams







