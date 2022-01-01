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*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил новый сингл 19
*Новое видео IMPERIAL AGE 13
*Концертное видео группы ГРОБОВАЯ ДОСКА 9
*Новое видео группы ЛЁДЪ 4
*Новый релиз CATHARSIS доступен для прослушивания 3
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*

Sorrowful Knight

*
Страна
RussiaРоссия
Стиль
-
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|||| сегодня

Новый ЕР SORROWFUL KNIGHT доступен для прослушивания



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Встречайте первый релиз 2022 года! Перед вами продолжение истории Метелицы, богине Зимы одного волшебного мира, Остара её сестра, богиня Весны, и пришло её время сесть на Трон Времён Года. Роль Остары исполнила Александра Сатарова

Следующая важная композиция этого релиза, песня "Музыка". Данная композиция посвящена всем авторам и любителям музыки, это гимн наверно самой прекрасной части искусства. Ведь музыка с нами непрерывна практически всю жизнь. Песню исполнила Вера Мелихова

Гости проекта:

Вокал - Александра Сатарова (Aртемизия)
Вокал - Вера Мелихова (Аллюзион)
Гитары, бас - Игорь Королев ( Коррозия металла, Изморозь, Стимфония)
Стихи - Алексей Иванов и Валентин Леженда




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