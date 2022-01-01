Новый ЕР SORROWFUL KNIGHT доступен для прослушивания
Встречайте первый релиз 2022 года! Перед вами продолжение истории Метелицы, богине Зимы одного волшебного мира, Остара её сестра, богиня Весны, и пришло её время сесть на Трон Времён Года. Роль Остары исполнила Александра Сатарова
Следующая важная композиция этого релиза, песня "Музыка". Данная композиция посвящена всем авторам и любителям музыки, это гимн наверно самой прекрасной части искусства. Ведь музыка с нами непрерывна практически всю жизнь. Песню исполнила Вера Мелихова
Гости проекта:
Вокал - Александра Сатарова (Aртемизия)
Вокал - Вера Мелихова (Аллюзион)
Гитары, бас - Игорь Королев ( Коррозия металла, Изморозь, Стимфония)
Стихи - Алексей Иванов и Валентин Леженда
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