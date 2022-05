сегодня



Новый альбом KUTKH доступен для прослушивания



Альбом создан по мотивам старинной ительменской сказки (ительмены - один из северных народов Камчатки). Сказка рассказывает о двух братьях-воронах, реке и море, и о том, как они встретились и напали друг на друга, несмотря на то, что поводов для вражды не было. Удивительно, как старые сказки остаются актуальными и по сей день.

Battle Of Two Kutkhs by Kutkh





