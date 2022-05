все новости группы







11 май 2022 : Новое видео MORPHIDE



Новое видео MORPHIDE



“Panopticon”, новое видео MORPHIDE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Anhedonia, выходящего девятого сентября:



Aftermath

Mayhem

Catharsis

Queen of Blame

We are one

Enter the Storm

Akeneo

Panopticon

Cromulent







