Видео с текстом от HOLY DRAGONS



Somebody's Life, новая песня HOLY DRAGONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Jörmungandr - The Serpent of the World", выпущенного первого июля. http://www.truemetal.org/holydragons/







