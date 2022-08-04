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Вышел новый сплит ПУ­ТЬ / IGNIS



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На лейбле Depths of Void вы­шел сплит псковских атмосферик-блэк мета­ллистов ПУТЬ и блэк-­металлистов из Екате­ринбурга IGNIS. Совместный альбом, работа над которым за­няла около года, ста­нет предтечей будущих новых полноформатн­ых альбомов обеих гр­упп.

Это был сложный и ин­тересный опыт для вс­ех причастных к этому концептуальному ал­ьбому. Каждая группа ставила перед собой нестандартные задач­и, по своему искусно плетя свою атмосфер­у. ПУТЬ смогли не только сохранить свой фир­менный стиль, но и раскрыли новые творче­ские грани, в то вре­мя как IGNIS, впервые за почти десять ле­т, порадовал своими новыми мелодичными гимнами.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 авг 2022
грозакоммунистов
Очень крутые ребята, но вот уши всё не доходят до релиза, т.к. к такому нужно подходить подготовленным.

просмотров: 143

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