На лейбле Depths of Void вышел сплит псковских атмосферик-блэк металлистов ПУТЬ и блэк-металлистов из Екатеринбурга IGNIS. Совместный альбом, работа над которым заняла около года, станет предтечей будущих новых полноформатных альбомов обеих групп.
Это был сложный и интересный опыт для всех причастных к этому концептуальному альбому. Каждая группа ставила перед собой нестандартные задачи, по своему искусно плетя свою атмосферу. ПУТЬ смогли не только сохранить свой фирменный стиль, но и раскрыли новые творческие грани, в то время как IGNIS, впервые за почти десять лет, порадовал своими новыми мелодичными гимнами.
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