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Evgeny Sirota

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Страна
BelarusБеларусь
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Billy Sheehan, Roland Grapow, Matt Starr и другие на альбоме EVGENY SIROTA



zoom
Golden Hearts, новый альбом гитариста EVGENY SIROTA, доступен для прослушивания ниже.

Полный список участников:

Евгений Сирота (ex-Aillion, One String Man, Rock City, Matador, ex-Vorona, Ойра!Belarus)
Billy Sheehan (Mr. Big, Talas, Sons Of Apollo, The Winery Dogs)
Matt Starr (Mr. Big, Ace Frehley band, Black Swan)
Tony Franklin (The Firm, Jimmy Page, David Gilmour, Whitesnake)
Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne, DIO, Blue Öyster Cult)
Dirk Schlächter (Gamma Ray, Avalanch)
Michael Ehre (Gamma Ray, Primal Fear, The Unity)
Matt Bissonette (Joe Satriani, Paul Gilbert, Steve Vai, Ringo Starr, Elton John)
Roland Grapow (ex-Helloween, Masterplan)
Jesus Mendez Jr. (Newsted, Underlord)
Jessie Farnsworth (Newsted, Underlord)
Derek Sherinian (Dream Theater, Sons Of Apollo, Black Country Communion)
Петр Елфимов (Гран-КуражЪ)
Вячеслав Молчанов (Кипелов, Николай Носков, Григорий Лепс)
Сергей Терентьев (ех-Ария, Артерия)
Вячеслав Кушнеров (Рондо, Николай Носков, Александр Маршал)
Дмитрий Микулич (Aillion)
Сергей Касперович (Rock City)
Кирилл Сивец (Hurdy Gurdy, Rock City)
Полина Тиунель (Kiwi Band)
Сергей Байков (Aillion, Навигатор)




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