9 июн 2023



Концертное видео SLAUGHTER TO PREVAIL



Bratva, новое концертное видео SLAUGHTER TO PREVAIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза LIVE IN MOSCOW, выход которого намечен на 19 июня.







