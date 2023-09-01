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Музыканты группы КУВАЛДА представили новое видео
5
Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА
3
Новое видео SCREAM IN DARKNESS
2
Новый альбом RUBICON доступен для прослушивания
1
Фраза, имя группы
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Музыканты группы КУВАЛДА представили новое видео
5
Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА
3
Новое видео SCREAM IN DARKNESS
2
Новый альбом RUBICON доступен для прослушивания
1
все новости группы
Mertvaya Vera
Россия
Thrash Metal
-
VK.com:
https://vk.com/mertvayavera
1 сен 2023
:
Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА
5 июл 2022
:
Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания
7 янв 2022
:
Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания
27 авг 2021
:
Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания
сегодня
Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА
Сильные любят издеваться и насмехаться над слабыми. Но летящей в голову пуле абсолютно всё равно, насколько силён тот, чьи мозги через мгновение будут разбрызганы по стене.
И хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
<a href="https://mertvaya-vera.bandcamp.com/track/--12">Колумбайн by МЁРТВАЯ ВЕРА</a>
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1 сен 2023
Corpsegrinder04
Хуйня. Даже если вокалист хуй изо рта вытащит, когда поёт, потому что ни одного слова не понятно, всё равно хуйнёй останется. Музыка дерьмо, а жалкие куски текста, которые удалось разобрать- уровень солнечного дауна из третьего класса ЦПШ. Хотя другого от местного главпетуха с погремухой father ждать и не приходится.
6
1 сен 2023
x
xRReth
Corpsegrinder04
,
воняешь завистью
3
1
1 сен 2023
father
Corpsegrinder04
,
я рад, что тебе понравился трек:)
3
1
просмотров: 337
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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