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Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА



Сильные любят издеваться и насмехаться над слабыми. Но летящей в голову пуле абсолютно всё равно, насколько силён тот, чьи мозги через мгновение будут разбрызганы по стене.



И хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.

<a href="https://mertvaya-vera.bandcamp.com/track/--12">Колумбайн by МЁРТВАЯ ВЕРА</a>





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