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*Музыканты группы КУВАЛДА представили новое видео 5
*Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА 3
*Новое видео SCREAM IN DARKNESS 2
*Новый альбом RUBICON доступен для прослушивания 1
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Mertvaya Vera

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Новая песня группы МЁРТВАЯ ВЕРА



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Сильные любят издеваться и насмехаться над слабыми. Но летящей в голову пуле абсолютно всё равно, насколько силён тот, чьи мозги через мгновение будут разбрызганы по стене.

И хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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1 сен 2023
Corpsegrinder04
Хуйня. Даже если вокалист хуй изо рта вытащит, когда поёт, потому что ни одного слова не понятно, всё равно хуйнёй останется. Музыка дерьмо, а жалкие куски текста, которые удалось разобрать- уровень солнечного дауна из третьего класса ЦПШ. Хотя другого от местного главпетуха с погремухой father ждать и не приходится.
  Dislike!6
1 сен 2023
x
xRReth
Corpsegrinder04, воняешь завистью
Like!3  Dislike!1
1 сен 2023
father
Corpsegrinder04, я рад, что тебе понравился трек:)
Like!3  Dislike!1

просмотров: 337

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