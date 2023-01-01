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Wintaar

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26 сен 2023 : 		 Умер основатель WINTAAR

15 май 2022 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания

28 апр 2022 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания

31 янв 2022 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания

10 дек 2021 : 		 Новый ЕР WINTAAR доступен для прослушивания

20 сен 2021 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания

12 авг 2021 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания

20 июл 2021 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания

19 окт 2020 : 		 Новый альбом WINTAAR доступен для прослушивания
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Умер основатель WINTAAR



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21 сентября был найден мёртвым у себя дома Евгений Пильников, более известный как WV – мастермайнд black metal проекта Wintaar. Об этом сообщили друзья музыканта, по словам которых смерть настигла WV 18 сентября. Помимо своего основного детища Wintaar, Евгений был автором других многочисленных блэк-метал проектов, среди которых W, Gravefrost, Kvelsorgen, Grim Woods, Vralgaldr, Vintlechkeit и многие другие.

Колоссальный творческий багаж Евгения включает не менее 90 (!) разноформатных релизов, которые он выпустил за неполные 10 лет активной деятельности. В любой ситуации, вопреки любой критике, Евгений оставался самодостаточным музыкантом, был честен, верен своим принципам и всегда сохранял чувство здоровой самоиронии.

Последний альбом Wintaar, с пророческим теперь названием “The Last One”, вышел в августе этого года. Заключительная песня альбома называется “When I Die”…



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