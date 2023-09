сегодня



Умер основатель WINTAAR



21 сентября был найден мёртвым у себя дома Евгений Пильников, более известный как WV – мастермайнд black metal проекта Wintaar. Об этом сообщили друзья музыканта, по словам которых смерть настигла WV 18 сентября. Помимо своего основного детища Wintaar, Евгений был автором других многочисленных блэк-метал проектов, среди которых W, Gravefrost, Kvelsorgen, Grim Woods, Vralgaldr, Vintlechkeit и многие другие.



Колоссальный творческий багаж Евгения включает не менее 90 (!) разноформатных релизов, которые он выпустил за неполные 10 лет активной деятельности. В любой ситуации, вопреки любой критике, Евгений оставался самодостаточным музыкантом, был честен, верен своим принципам и всегда сохранял чувство здоровой самоиронии.



Последний альбом Wintaar, с пророческим теперь названием “The Last One”, вышел в августе этого года. Заключительная песня альбома называется “When I Die”…





