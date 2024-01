сегодня



Новый альбом GOOT выйдет зимой



Интернациональный металл-проект GOOT, возглавляемый гитаристом Dissector Яном Федяевым, выпускает в феврале 2024 года новый студийный альбом “Weight Of Days”. Помимо основного состава в его записи участвовал целый ряд гостевых музыкантов: вокалист Дэвид Рис (ex-Accept и Bonfire), гитаристы Уэйн Дорман (Onslaught), Илья Морозов (Concrete Age), Алекс Корона (Revoltons), Рутгер ван Нурденбург (Pestilence) и Тим Недергард (In Mourning), вокалистка и клавишница Анабэлль Иратни (ex-Cradle Of Filth) и другие.



За всё графическое оформление первого концептуального альбома GOOT отвечал питерский дизайнер Паша Антонов, а сведением, традиционно для проекта, занимался Фёдор Боровский (Slaughtered Studio). Первое издание “Weight Of Days” с 10 треками выйдет в джевел-кейсе с 16-страничным буклетом и слипкейсом. https://goot.bandcamp.com/

Devour (Single) by GOOT Light It Up (EP) by GOOT





+0 -0



просмотров: 204