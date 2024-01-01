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RU Новости
*Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ 20
*Новая песня ROSA INFRA 15
*МАКСИМ САМОСВАТ в новом видео ДЖОКОНДА 13
*Новое видео OMNIMAR 8
*Новый альбом BUICIDE доступен для прослушивания 7
*Новое видео КАЛЕВАЛА 6
*Новый альбом THE FALL OF CREATION доступен для прослушивания 6
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*Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ 20
*Новая песня ROSA INFRA 15
*МАКСИМ САМОСВАТ в новом видео ДЖОКОНДА 13
*Новое видео OMNIMAR 8
*Новый альбом BUICIDE доступен для прослушивания 7
[= ||| все новости группы



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Poliklinika

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Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания



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Знак четырех, новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА, доступен для прослушивания ниже.




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