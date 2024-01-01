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Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ
21
Новая песня ROSA INFRA
16
МАКСИМ САМОСВАТ в новом видео ДЖОКОНДА
13
Новый альбом BUICIDE доступен для прослушивания
8
Новый альбом THE FALL OF CREATION доступен для прослушивания
6
Новое видео КАЛЕВАЛА
6
Новый альбом группы STILVERLIGHT доступен для прослушивания
3
Новое видео SLAUGHTER TO PREVAIL
3
Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ выпустил новый сингл
2
Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания
2
Фраза, имя группы
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Visual Kei
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Дата :
с
по
Видео полного выступления группы КИПЕЛОВ
21
Новая песня ROSA INFRA
16
МАКСИМ САМОСВАТ в новом видео ДЖОКОНДА
13
Новый альбом BUICIDE доступен для прослушивания
8
Новый альбом THE FALL OF CREATION доступен для прослушивания
6
все новости группы
Meschera
Россия
Folk Metal
-
Myspace:
https://www.instagram.com/meschera_dark
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https://vk.com/meschera_dark
Facebook:
https://www.facebook.com/mescheradark/
8 ноя 2024
:
Новое видео группы МЕЩЕРА
23 авг 2024
:
Новая песня группы МЕЩЕРА
12 июл 2024
:
Новая песня МЕЩЕРА
24 май 2024
:
Новое видео группы МЕЩЕРА
22 июн 2023
:
Новый альбом МЕЩЕРА доступен для прослушивания
2 мар 2023
:
Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания
сегодня
Новое видео группы МЕЩЕРА
Песни вечных ветров, новое видео группы МЕЩЕРА, доступно для просмотра ниже.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет