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*Новое видео группы ВОЛЯ И РАЗУМ 15
*Новая песня АУТКАСТ 14
*Новое видео КАЛЕВАЛА 6
*Новый альбом группы STILVERLIGHT доступен для прослушивания 3
*Новое видео GRIMA 2
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«Время не ждёт!», новое видео группы АРТЕРИЯ, доступно для просмотра ниже.




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27 ноя 2024
Corpsegrinder04
Мне почему-то всё больше и больше начинает нравится альбом "Воли и Разума". После череды прослушиваний отечественных коллективов, как например данная "Артерия".

просмотров: 173

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