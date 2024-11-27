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Новое видео группы ВОЛЯ И РАЗУМ
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Новая песня АУТКАСТ
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6
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3
Новое видео GRIMA
2
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Arteria
Россия
Heavy Metal
http://www.artteria.ru
VK.com:
https://vk.com/a_r_t_e_r_i_a
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«Время не ждёт!», новое видео группы АРТЕРИЯ, доступно для просмотра ниже.
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27 ноя 2024
Corpsegrinder04
Мне почему-то всё больше и больше начинает нравится альбом "Воли и Разума". После череды прослушиваний отечественных коллективов, как например данная "Артерия".
просмотров: 173
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