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Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания
Окружённый тишиной, оставшийся наедине с самим собой посреди ночной пустоши, путник осознал, что дьявольская тьма никогда не проникала в его душу извне, ибо и тёмное, и светлое с рождения цвели внутри него.
Где-то вдалеке, разрезая чёрное небо кроваво-красной полосой, начинался долгожданный рассвет. Путник зловеще улыбнулся, увидев первые лучи нового дня. Теперь он знал, что Бог и Дьявол заключены в нём самом. Оставалось лишь понять, кто из них первый овладеет разумом и сердцем бедного путника, стремительно сходящего с ума.
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