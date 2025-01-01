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Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания



Окружённый тишиной, оставшийся наедине с самим собой посреди ночной пустоши, путник осознал, что дьявольская тьма никогда не проникала в его душу извне, ибо и тёмное, и светлое с рождения цвели внутри него.



Где-то вдалеке, разрезая чёрное небо кроваво-красной полосой, начинался долгожданный рассвет. Путник зловеще улыбнулся, увидев первые лучи нового дня. Теперь он знал, что Бог и Дьявол заключены в нём самом. Оставалось лишь понять, кто из них первый овладеет разумом и сердцем бедного путника, стремительно сходящего с ума.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/34713073'>Запечатлённый дьявол</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12935087'>МЁРТВАЯ ВЕРА</a> на Яндекс Музыке





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