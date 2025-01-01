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*Новый альбом группы ГРОБОВАЯ ДОСКА доступен для прослушивани... 12
*Кавер-версия хита АЛИСА от группы ДЖОКОНДА 10
*Новое видео НУКИ 8
*Новое видео группы МОРРОЗ 5
*Видео с текстом от СЛОТ 5
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Mertvaya Vera

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Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания



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Окружённый тишиной, оставшийся наедине с самим собой посреди ночной пустоши, путник осознал, что дьявольская тьма никогда не проникала в его душу извне, ибо и тёмное, и светлое с рождения цвели внутри него.

Где-то вдалеке, разрезая чёрное небо кроваво-красной полосой, начинался долгожданный рассвет. Путник зловеще улыбнулся, увидев первые лучи нового дня. Теперь он знал, что Бог и Дьявол заключены в нём самом. Оставалось лишь понять, кто из них первый овладеет разумом и сердцем бедного путника, стремительно сходящего с ума.




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