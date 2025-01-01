Новая песня ENDLESS OCEAN

Что за сила привела героя в жестокие земли? Что таит в себе этот суровый край? Предлагаем Вам окунуться в переживания и ситуацию героя вместе с новым треком!
"Жестокие земли " — сингл , который является первым треком из первой главы новой концептуальной работы "Покинутый". Трек обладает интересной восточной мелодикой, яркими вокальными партиями, размеренным развитием и гипнотической потусторонней атмосферой.
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