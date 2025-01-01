сегодня



Новая песня ENDLESS OCEAN



Что за сила привела героя в жестокие земли? Что таит в себе этот суровый край? Предлагаем Вам окунуться в переживания и ситуацию героя вместе с новым треком!



"Жестокие земли " — сингл , который является первым треком из первой главы новой концептуальной работы "Покинутый". Трек обладает интересной восточной мелодикой, яркими вокальными партиями, размеренным развитием и гипнотической потусторонней атмосферой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/34733532'>Жестокие земли</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/10862748'>Endless Ocean</a> на Яндекс Музыке





+0 -0



просмотров: 92

