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*Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 27
*Новое видео GRIMA 11
*Новый ЕР ВОЛЯ И РАЗУМ доступен для прослушивания 5
*Новая песня группы МЁРТВЫЕ ОСЫ 5
*МЁРТВАЯ ВЕРА в акустике 4
*Новый ЕР BUTTERFLY TEMPLE доступен для прослушивания 2
*Новое видео BABOOSHKA 1
*Новая песня группы ABYSSPHERE 1
*Новая песня группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 1
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*Новый альбом группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 27
*Новое видео GRIMA 11
*Новый ЕР ВОЛЯ И РАЗУМ доступен для прослушивания 5
*Новая песня группы МЁРТВЫЕ ОСЫ 5
*МЁРТВАЯ ВЕРА в акустике 4
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Endless Ocean

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|||| сегодня

Новая песня ENDLESS OCEAN



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Что за сила привела героя в жестокие земли? Что таит в себе этот суровый край? Предлагаем Вам окунуться в переживания и ситуацию героя вместе с новым треком!

"Жестокие земли " — сингл , который является первым треком из первой главы новой концептуальной работы "Покинутый". Трек обладает интересной восточной мелодикой, яркими вокальными партиями, размеренным развитием и гипнотической потусторонней атмосферой.




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