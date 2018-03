сегодня



Новый альбом THE HERETIC ORDER выйдет летом THE HERETIC ORDER выпустят на Massacre Records новую работу, получившую название "Evil Rising" в июне этого года. Оформление для диска создали в Five Miligrams Artworks (Napalm Death, Shadows Fall, etc.).









+0 -0









просмотров: 111