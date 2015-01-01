Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [65]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [51]
*Фрагмент новой песни RAINBOW [40]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [34]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*
[= ||| все новости группы



*Raging Speedhorn*



8 мар 2018 : 		 Оригинальный состав RAGING SPEEDHORN соберется вместе

8 мар 2016 : 		 Новый альбом RAGING SPEEDHORN выйдет в июле

20 янв 2016 : 		 RAGING SPEEDHORN приступили к записи

15 апр 2015 : 		 RAGING SPEEDHORN записывают альбом

23 фев 2015 : 		 RAGING SPEEDHORN выпустят сингл

| - |
|||| сегодня

Оригинальный состав RAGING SPEEDHORN соберется вместе

*
zoom
*
* *
Оригинальный состав RAGING SPEEDHORN соберется вместе шестого октября в Electric Ballroom, London для того, чтобы отметить 20-летие творческой деятельности.



RAGING SPEEDHORN's Original Lineup To Reunite For 20th-Anniversary Show In London








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 69

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом