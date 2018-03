сегодня



Новый альбом LORDS OF BLACK выйдет в мае "Icons Of The New Days", новый альбом LORDS OF BLACK, должен выйти в мае этого года. Продюсерами диска были Tony Hernando и Roland Grapow (последний также занимался сведением и мастерингом). Обложку создал Felipe Machado. Видео на заглавный трек альбома можно посмотреть ниже.



Трек-лист:



"World Gone Mad"

I - History Of Gods

II - The Slaughter Of Innocence

III - World Gone Mad

"Icons Of The New Days"

"Not In A Place Like This"

"When A Hero Takes A Fall"

"Forevermore"

"The Way I’ll Remember"

"Fallin’"

"King’s Reborn"

"Long Way To Go"

"The Edge Of Darkness"

"Wait No Prayers For The Dying"

"All I Have Left"











