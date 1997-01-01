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*Grand Design*



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GRAND DESIGN выпустили сингл

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Шведские рокеры GRAND DESIGN выпустили на всех цифровых платформах свой новый сингл “Face It”. Эта песня войдёт в новый альбом "Viva La Paradise", выходящий 11 апреля в Японии на Rubicon Music и 20 апреля по всему миру на GMR Music. Цифровую версию можно будет скачать на следующей неделе на iTunes, Spotify и т. д. Видео на сингл можно увидеть ниже.

GRAND DESIGN Release




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