10 май 2018



Винилы COUNT RAVEN выйдут летом После успеха виниловых версий первых двух альбомов COUNT RAVEN, 15 июня состоится выход виниловых версий альбомов igh On Infinity и Messiah Of Confusion, которые впервые будут доступны в таком формате:



High On Infinity Gatefold 2LP reissue:

-180g black vinyl

-Red orange vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

-Yellow ochre marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

-Marigold marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

-Amber marbled vinyl (US exclusive - ltd. 200)



Messiah Of Confusion Gatefold 2LP reissue:

-180g black vinyl

-Pale violet red marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

-Soft lilac vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

-Pastel apricot marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

-Wine-red marbled vinyl (US exclusive - ltd. 200)













