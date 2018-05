11 май 2018



Новое видео BLEEDING THROUGH "Fade Into The Ash", новое видео группы BLEEDING THROUGH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Love Will Kill All", выходящего 25 мая на SharpTone Records:



01. Darkness, A Feeling I Know



02. Fade Into The Ash



03. End Us



04. Cold World



05. Dead Eyes



06. Buried



07. No Friends



08. Set Me Free



09. No One From Nowhere



10. Remains



11. Slave



12. Life























