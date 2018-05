11 май 2018



Новый альбом TAD MOROSE выйдет летом TAD MOROSE выпустят новую работу, получившую название "Chapter X", 15 июня на GMR Music. Запись проходила в Studio Claustrophobic, мастеринг проводил Jonas Kjellgren в Black Lounge Studios, а за оформление отвечал давний друг команды, Rainer Kalwitz ("A Mended Rhyme").









Feeling no need to rush the recording process, the band entered Studio Claustrophobic, which is owned by Hemlin and Johan Lofgren, formerly of STEEL ATTACK, working at a comfortable steady pace. Mastering of "Chapter X" was handled by Jonas Kjellgren at Black Lounge Studios and the band turned to an old friend, Rainer Kalwitz ("A Mended Rhyme") to take care of the album's artwork.









