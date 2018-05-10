Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле
Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen перед годовщиной смерти Криса Корнелла, поделилась своими воспоминаниями о том, как впервые встретилась с вокалистом SOUNDGARDEN, концерты которого THE PRETTY RECKLESS открывали весной 2017 года.
В прошлом месяце от травм, полученных в аварии мотоцикла, скончался продюсер группы, Kato Khandwala. Taylor заверила, что несмотря на огромную тяжесть потери, группа продолжит свое существование.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).