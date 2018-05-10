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*The Pretty Reckless*



17 май 2018 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле

19 окт 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS приступили к работе над альбомом

21 май 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS думала о прослушивании в STONE TEMPLE PILOTS

6 апр 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок скоро воспрянет!»

26 мар 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS готова к работе с EMINIEM

2 мар 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS выступили на телевидении

11 фев 2017 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

6 фев 2017 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

11 дек 2016 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

7 дек 2016 : 		 THE PRETTY RECKLESS в 'Jonesy's Jukebox'

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я никогда не хотела быть моделью»

28 окт 2016 : 		 THE PRETTY RECKLESS рвут чарты

27 окт 2016 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 окт 2016 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

29 сен 2016 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

6 сен 2016 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Все наши записи в каком-то смысле автобиографичны»

30 авг 2016 : 		 Новый сингл THE PRETTY RECKLESS стал первым

18 авг 2016 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

12 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома THE PRETTY RECKLESS

10 авг 2016 : 		 Новый альбом THE PRETTY RECKLESS выйдет в октябре

15 июл 2016 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

15 май 2015 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

13 май 2015 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS не уверена, что акустический альбом всё-таки выйдет

25 апр 2015 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

8 янв 2015 : 		 Новый альбом THE PRETTY RECKLESS пока только в планах

23 дек 2014 : 		 Акустический альбом THE PRETTY RECKLESS позволит узнать, как рождаются песни

5 дек 2014 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

19 ноя 2014 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

24 сен 2014 : 		 THE PRETTY RECKLESS работают над акустическим альбомом

10 сен 2014 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS заявила, что завершила свою актерскую карьеру

8 сен 2014 : 		 THE PRETTY RECKLESS установили рекорд

7 авг 2014 : 		 Фанаты подарили рекорд на день рождения вокалистки THE PRETTY RECKLESS

18 июл 2014 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS сказала, что Billy Gibbons трогал её за задницу

12 июл 2014 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

19 июн 2014 : 		 THE PRETTY RECKLESS в 'Live Lounge'

18 июн 2014 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2014 : 		 THE PRETTY RECKLESS ответили на вопросы российских фэнов

17 мар 2014 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

11 мар 2014 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Моя личная жизнь никого не касается»

14 фев 2014 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле

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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen перед годовщиной смерти Криса Корнелла, поделилась своими воспоминаниями о том, как впервые встретилась с вокалистом SOUNDGARDEN, концерты которого THE PRETTY RECKLESS открывали весной 2017 года.

В прошлом месяце от травм, полученных в аварии мотоцикла, скончался продюсер группы, Kato Khandwala. Taylor заверила, что несмотря на огромную тяжесть потери, группа продолжит свое существование.



THE PRETTY RECKLESS Frontwoman Vows To Return Following Losses Of CHRIS CORNELL And Producer KATO KHANDWALA

(Tap photo for sound) A year ago today was a day I will never forget. I was sitting outside our dressing room in Indianapolis, when I heard someone say “Taylor?” I looked up to see a man standing there, with the sun blazing behind him, he looked familiar...and then my heart dropped, because it was Chris Cornell. I’d met him a couple times before in passing but here he was, actually talking to me. We hung out for a while chatting about things like singing and their record ‘King Animal’ and how much I loved it. Later that night after we played our show opening for them, we were watching their set from behind the stage when he started talking into the mic, and my heart dropped again when I heard him say our band’s name...twice. He dedicated ‘By Crooked Steps’ to us and we all were as happy as we could ever be. It was magical. Kato was with us that night sharing the experience. We have lost so much this year and it has put our passion for music to the test, but as humans we are all built to handle this pain, it will make us stronger, and we will return, because the music will always live on. . “I'm addicted to feeling, stealing love isn't stealing Can't you see that I understand your mind? I'm a walking believer, I'm a ghost and a healer I'm the shape of the hole inside your heart Not looking for a brighter side Crooked steps will take me higher I don't care if you want to cry” -Chris Cornell

Публикация от Taylor Momsen (@taylormomsen)




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