Новый альбом REDEMPTION выйдет летом

Американские прогрессивщики REDEMPTION выпустят 27 июля на Metal Blade свой новый альбом, получивший название "Long Night's Journey Into Day". Продюсером диска выступил Jacob Hansen (VOLBEAT, PRIMAL FEAR, AMARANTHE, DORO).
Трек-лист:
01. Eyes You Dare Not Meet In Dreams
02. Someone Else's Problem
03. The Echo Chamber
04. Impermanent
05. Indulge In Color
06. Little Men
07. And Yet
08. The Last Of Me
09. New Year's Day
10. Long Night's Journey Into Day
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