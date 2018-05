сегодня



Новый альбом REDEMPTION выйдет летом Американские прогрессивщики REDEMPTION выпустят 27 июля на Metal Blade свой новый альбом, получивший название "Long Night's Journey Into Day". Продюсером диска выступил Jacob Hansen (VOLBEAT, PRIMAL FEAR, AMARANTHE, DORO).



Трек-лист:



01. Eyes You Dare Not Meet In Dreams

02. Someone Else's Problem

03. The Echo Chamber

04. Impermanent

05. Indulge In Color

06. Little Men

07. And Yet

08. The Last Of Me

09. New Year's Day

10. Long Night's Journey Into Day















