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*Redemption*



17 май 2018 : 		 Новый альбом REDEMPTION выйдет летом

8 май 2018 : 		 REDEMPTION планируют съемку DVD

12 сен 2017 : 		 Вокалист EVERGREY в REDEMPTION

26 фев 2016 : 		 Новый альбом REDEMPTION доступен для прослушивания

19 фев 2016 : 		 Новое видео REDEMPTION

2 фев 2016 : 		 Бывшие музыканты MEGADETH на новом треке REDEMPTION

15 янв 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом треке REDEMPTION

8 окт 2015 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH на новом альбоме REDEMPTION

23 июл 2015 : 		 REDEMPTION завершили запись

1 окт 2014 : 		 Концертное видео REDEMPTION

21 июл 2014 : 		 Концертный релиз REDEMPTION выйдет в сентябре

27 сен 2011 : 		 Трейлер нового альбома REDEMPTION

7 сен 2011 : 		 Новая песня REDEMTION

25 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома REDEMPTION

10 июл 2011 : 		 REDEMPTION завершили работу над новым альбомом

24 сен 2010 : 		 REDEMPTION начали работу над новым материалом

17 май 2010 : 		 Гитарист REDEMPTION о смерти DIO

25 янв 2010 : 		 Хорошие новости о здоровье гитариста REDEMPTION

22 авг 2009 : 		 Новая песня REDEMPTION

27 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме REDEMPTION

8 июл 2006 : 		 REDEMPTION завершили запись нового альбома

2 май 2006 : 		 REDEMPTION: новая информация о предстоящем альбоме

16 фев 2006 : 		 Новый басист в составе REDEMPTION

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Новый альбом REDEMPTION выйдет летом

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Американские прогрессивщики REDEMPTION выпустят 27 июля на Metal Blade свой новый альбом, получивший название "Long Night's Journey Into Day". Продюсером диска выступил Jacob Hansen (VOLBEAT, PRIMAL FEAR, AMARANTHE, DORO).

Трек-лист:

01. Eyes You Dare Not Meet In Dreams
02. Someone Else's Problem
03. The Echo Chamber
04. Impermanent
05. Indulge In Color
06. Little Men
07. And Yet
08. The Last Of Me
09. New Year's Day
10. Long Night's Journey Into Day



REDEMPTION To Release




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