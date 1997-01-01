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*Manilla Road*



17 сен 2018 : 		 Демозаписи лидера MANILLA ROAD и DAVID T. CHASTAIN'a выйдут осенью

28 июл 2018 : 		 Умер основатель MANILLA ROAD Марк Шелтон

12 май 2017 : 		 Новый альбом MANILLA ROAD выйдет летом

11 ноя 2014 : 		 Переиздание MANILLA ROAD выйдет в январе

25 мар 2014 : 		 Переиздание MANILLA ROAD выйдет в апреле

12 май 2013 : 		 Альбом MANILLA ROAD "Metal" вышел на виниле

5 фев 2013 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER присоединилась на сцене к MANILLA ROAD

28 янв 2013 : 		 Новая песня MANILLA ROAD

15 сен 2012 : 		 Переиздание дебюта MANILLA ROAD выйдет в ноябре

11 сен 2012 : 		 Новый альбом MANILLA ROAD выйдет в 2013

29 дек 2007 : 		 MANILLA ROAD заключили соглашение с итальянским лейблом

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|||| 17 сен 2018

Демозаписи лидера MANILLA ROAD и DAVID T. CHASTAIN'a выйдут осенью

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26 октября на Pure Steel Records состоится выпуск подборки демозаписей, которые в 1988 сделали DAVID T. CHASTAIN и Марк Шелтон. Релиз "The Edge Of Sanity - 88 Demo Session by Shelton/Chastain" будет доступен начиная с 26 октября:

“The Edge Of Sanity”
“Orpheus Descending”
“Fields Of Sorrow”
“Orpheus Descening” (Extended)

MANILLA ROADвЂ™s MARK SHELTON And DAVID T. CHASTAIN вЂ“ 1988 Demo Session Release Details Revealed





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