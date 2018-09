17 сен 2018



Демозаписи лидера MANILLA ROAD и DAVID T. CHASTAIN'a выйдут осенью 26 октября на Pure Steel Records состоится выпуск подборки демозаписей, которые в 1988 сделали DAVID T. CHASTAIN и Марк Шелтон. Релиз "The Edge Of Sanity - 88 Demo Session by Shelton/Chastain" будет доступен начиная с 26 октября:



“The Edge Of Sanity”

“Orpheus Descending”

“Fields Of Sorrow”

“Orpheus Descening” (Extended)













просмотров: 237