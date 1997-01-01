Демозаписи лидера MANILLA ROAD и DAVID T. CHASTAIN'a выйдут осенью
26 октября на Pure Steel Records состоится выпуск подборки демозаписей, которые в 1988 сделали DAVID T. CHASTAIN и Марк Шелтон. Релиз "The Edge Of Sanity - 88 Demo Session by Shelton/Chastain" будет доступен начиная с 26 октября:
“The Edge Of Sanity”
“Orpheus Descending”
“Fields Of Sorrow”
“Orpheus Descening” (Extended)
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