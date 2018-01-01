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*A Light Divided*



15 сен 2018 : 		 Новое видео A LIGHT DIVIDED

2 авг 2018 : 		 Новое видео A LIGHT DIVIDED

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Новое видео A LIGHT DIVIDED

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"Scars Of You", новое видео группы A LIGHT DIVIDED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Choose Your Own Adventure", который имеет следующий трек-лист:

“Make Your Luck”
“Fear Of Heights”
“Remedy”
“Another Bar Fight In Brooklyn”
“Life Lessons”
“The War We Watched”
“Scars Of You”
“Finding Center”
“Sink Into Nothing”
“Plastic Crowns”
“Counting To Sober”
“Armor And War Paint”

A LIGHT DIVIDED Release "Scars Of You" Music Video










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Benji Marshall
17 сен 2018, 09:13		как принято говорить сейчас - няшно...аж сахарок засочился


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