15 сен 2018



Новое видео A LIGHT DIVIDED "Scars Of You", новое видео группы A LIGHT DIVIDED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Choose Your Own Adventure", который имеет следующий трек-лист:



“Make Your Luck”

“Fear Of Heights”

“Remedy”

“Another Bar Fight In Brooklyn”

“Life Lessons”

“The War We Watched”

“Scars Of You”

“Finding Center”

“Sink Into Nothing”

“Plastic Crowns”

“Counting To Sober”

