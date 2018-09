15 сен 2018



Видео с текстом от PYREXIA PYREXIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Angels Of Gomorrah". Эта песня взята из альбома "Unholy Requiem", выходящего 14 сентября на Unique Leader:



01. Angels Of Gomorrah



02. Blood To Ash



03. Moment Of Violence



04. Path Of Disdain



05. The Annointed



06. The Fall Of Eden



07. Unholy Reqiuem



08. Wrath

















+0 -2



( 1 )





просмотров: 570