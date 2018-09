все новости группы







25 сен 2018 : Видео с текстом от CIRROSIS



Видео с текстом от CIRROSIS Мексиканская группа CIRROSIS опубликовали официальное видео с текстом на песню “A Better Place To Hate”, в записи которой принимал участие Kevin Talley (Dying Fetus, Suffocation, Chimaira). Этот трек будет включён в альбом "The Collector Of Truths", выход которого намечен на 1 декабря на Concreto Records.



Трек-лист:



"Asfixia"

"Nowhere … But Here"

"Kill My Name"

"The Art Of Breathing"

"Resistencia"

"A Better Place To Hate"

"The Daydreamer's Nightmare"

"I'm The Universe"















