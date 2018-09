сегодня



Новый альбом UNEARTH выйдет в ноябре Группа UNEARTH выпустит 23 ноября на Century Media свой новый альбом "Extinction(s)". На этот раз группа работала вместе с Will'ом Putney (EVERY TIME I DIE, BODY COUNT, GOJIRA, THY ART IS MURDER, SILENT PLANET) в Graphic Nature Studios. Кроме того, Adam Dutkiewicz из KILLSWITCH ENGAGE занимался записью барабанов для альбома.



Трек-лист альбома:



01. Incinerate

02. Dust

03. Survivalist

04. Cultivation Of Infection

05. The Hunt Begins

06. Hard Lines Downfall

07. King Of The Arctic

08. Sidewinder

09. No Reprisal

10. One With The Sun



















