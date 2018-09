сегодня



Новый альбом DIVINE ASCENSION выйдет осенью Австралийская прогрессив-металл группа DIVINE ASCENSION выпустит новую работу, получившую название "The Uncovering", 16 ноября. Первый сингл будет представлен двенадцатого октября:



"Evermore"

"Prisoner"

"The Fallen"

"Pursuit Of Desire"

"New World"

"Revolution Phase"

"Beyond The Line"

"One Step From Here"

"Bittersweet Divide"

"Vultures"











