26 сен 2018



Новая песня ANAAL NATHRAKH "New Bethlehem/Mass Death Futures", новая песня группы ANAAL NATHRAKH, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "A New Kind Of Horror", выходящего 28 сентября на Metal Blade Records:



01. The Road To...



02. Obscene As Cancer



03. The Reek Of Fear



04. Forward!



05. New Bethlehem/Mass Death Futures



06. The Apocalypse Is About You!



07. Vi Coactus



08. Mother Of Satan



09. The Horrid Strife



10. Are We Fit For Glory Yet? (The War To End Nothing)



























