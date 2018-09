26 сен 2018



PETER HEPPNER выпускает два новых альбома и видео Немецкий synth/goth вокалист PETER HEPPNER, также известный по многим проектам и сотрудничеством с Joachim Witt`ом , Goethes Erben, Schiller`ом и Полом ван Дайком, а также экс-проекте WOLFSHEIM, 28 сентября выпускает два новых альбома «Confessions & Doubts» и «TanzZwang» (на него войдут ремиксы). «Confessions & Doubts» будет более типичным для Хеппнера альбомом, мелодичным и романтичным, в том время как второй будет более динамичным.



В преддверии выхода альбома, PETER HEPPNER выпустил видео на трек «Was bleibt?», в котором принял участие Joachim Witt. Режиссером клипа стал Маркус Штернберг. Съемки прошли в Испании (Каталония) в августе.



Трек-лист «Confessions & Doubts»:



01. Unloveable 3:49

02. Was bleibt? (feat. Joachim Witt) 4:01

03. Nothing Ends 3:42

04. Viele schöne Stunden 3:03

05. Good Things Break 4:31

06. Gib mir doch'n Grund 3:28

07. You Don't Love Me (feat. Kim Sanders) 4:02

08. Herz (Metropolis) 4:04

09. Chance 3:35

10. Theresienstadt: Hinter der Mauer 3:22



Трек-лист «TanzZwang»:



01. ...und ich tanz' (Latches Mix) 3:12

02. ...und ich tanz' (Pascal Reinhardt Remix) 3:20

03. All Is Shadow (Apoptygma Berzerk Remix) 3:43

04. Best Things in Life (Salt & Waves Mix) 3:49

05. Fremd in diesem Land (VIZE Remix) (feat. Volkan) 3:00

06. Hermann Hesse: Im Nebel (Dirk Riegner Mix) 4:45

07. I Will Hurt You (Temple.Mix) 3:07

08. Just One Word (PixTom Mix) 4:50

09. Once Again (Schiller Remix) 3:54

10. Sedate Yourself (Yann Lauren Remix) 3:34

11. Standing Tall (Sand & Pfeffer Remix) 3:20







+0 -1









просмотров: 87