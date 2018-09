сегодня



Новая песня COHEED AND CAMBRIA "Old Flames", новая композиция группы COHEED AND CAMBRIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Unheavenly Creatures, выходящего пятого октября:



01. Prologue



02. The Dark Sentencer



03. Unheavenly Creatures



04. Toys



05. Black Sunday



06. Queen Of The Dark



07. True Ugly



08. Love Protocol



09. The Pavilion (A Long Way Back)



10. Night-Time Walkers



11. The Gutter



12. All On Fire



13. It Walks Among Us



14. Old Flames



15. Lucky Stars



















