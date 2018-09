30 сен 2018



Новый альбом REVOCATION доступен для прослушивания "The Outer Ones ", новый альбом группы REVOCATION, доступен для прослушивания ниже:



01. Of Unworldly Origin



02. That Which Consumes All Things



03. Blood Atonement



04. Fathomless Catacombs



05. The Outer Ones



06. Vanitas



07. Ex Nihilo



08. Luciferous



09. A Starless Darkness



















