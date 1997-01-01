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TENACIOUS D опубликовали первый эпизод из серии анимационных роликов, представляющих новый альбом Проект TENACIOUS D, в состав которого входят Jack Black и Kyle Gass, опубликовал первый эпизод из "Post-Apocalypto" — серии анимационных роликов, созданных для представления предстоящего альбома с тем же названием. Первый эпизод, получивший название "Hope", доступен для просмотра ниже.



Серия основана на рисунках Black'а, а персонажей озвучили Black и Gass.



Альбом выйдет 2 ноября, а партии ударных на нём исполнил фронтмен FOO FIGHTERS Dave Grohl.











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