Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO [79]
*METALLICA приедет в Россию летом [28]
*Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством [24]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [23]
*Из группы U.D.O. уходит басист [20]
*
[= ||| все новости группы



*The Order of Apollyon*



3 окт 2018 : 		 Новый сингл THE ORDER OF APOLLYON

21 авг 2018 : 		 Видео с текстом от THE ORDER OF APOLLYON

10 авг 2018 : 		 Новый альбом THE ORDER OF APOLLYON выйдет осенью

5 фев 2016 : 		 THE ORDER OF APOLLYON на Agonia Records

23 апр 2015 : 		 Видео с текстом от THE ORDER OF APOLLYON

24 фев 2015 : 		 Новый альбом THE ORDER OF APOLLYON доступен для прослушивания

13 янв 2015 : 		 Новая песня THE ORDER OF APOLLYON

20 май 2014 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE ORDER OF APOLLYON

17 мар 2012 : 		 Демо-версия от THE ORDER OF APOLLYON

18 апр 2010 : 		 Дебютный альбом THE ORDER OF APOLLYON доступен для прослушивания

15 мар 2010 : 		 Две новые песни THE ORDER OF APOLLYON

17 фев 2010 : 		 THE ORDER OF APOLLYON подписались на Listenable Records

7 дек 2009 : 		 THE ORDER OF APOLLYON продолжают работу над дебютном альбомом

12 авг 2009 : 		 THE ORDER OF APOLLYON завершили запись гитар

23 июн 2009 : 		 Первый семпл THE ORDER OF APOLLYON в сети

| - |
|||| сегодня

Новый сингл THE ORDER OF APOLLYON

*
zoom
*
* *
Французские блэк-дэт-металлисты THE ORDER OF APOLLYON опубликовали для прослушивания свой новый сингл "Grey Father", который войдёт в предстоящий альбом "Moriah", выходящий 26 октября на Agonia Records. Сингл можно послушать ниже.

Новый альбом будет доступен в следующих форматах:

- Digipack CD
- Black LP
- Red LP
- T-shirt
- Digital

Трек-лист:

"The Lies Of Moriah"
"Rites Of The Immolator"
"Grey Father"
"The Cradle"
"The Original Cries Of Jerusalem"
"Trident Of Flesh"
"Soldat"
"A Monument"

THE ORDER OF APOLLYON Streaming New Single









Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 226

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,11737108230591    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом