Новый сингл THE ORDER OF APOLLYON

Французские блэк-дэт-металлисты THE ORDER OF APOLLYON опубликовали для прослушивания свой новый сингл "Grey Father", который войдёт в предстоящий альбом "Moriah", выходящий 26 октября на Agonia Records. Сингл можно послушать ниже.
Новый альбом будет доступен в следующих форматах:
- Digipack CD
- Black LP
- Red LP
- T-shirt
- Digital
Трек-лист:
"The Lies Of Moriah"
"Rites Of The Immolator"
"Grey Father"
"The Cradle"
"The Original Cries Of Jerusalem"
"Trident Of Flesh"
"Soldat"
"A Monument"
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