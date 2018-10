сегодня



Новый сингл THE ORDER OF APOLLYON Французские блэк-дэт-металлисты THE ORDER OF APOLLYON опубликовали для прослушивания свой новый сингл "Grey Father", который войдёт в предстоящий альбом "Moriah", выходящий 26 октября на Agonia Records. Сингл можно послушать ниже.



Новый альбом будет доступен в следующих форматах:



- Digipack CD

- Black LP

- Red LP

- T-shirt

- Digital



Трек-лист:



"The Lies Of Moriah"

"Rites Of The Immolator"

"Grey Father"

"The Cradle"

"The Original Cries Of Jerusalem"

"Trident Of Flesh"

"Soldat"

"A Monument"





















