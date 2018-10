сегодня



Вокалист BLIND GUARDIAN в новой песне ZIX Ливанская пауэр металл группа ZIX опубликовала новую композицию "Rise From Your Ashes Your Grave", в записи которой партию гостевого вокала исполнил вокалист BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch. На создание этой песни музыкантов вдохновило произведение Эдгара Алана По "Сон во сне".











