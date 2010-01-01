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*Benighted*



10 окт 2018 : 		 Новый EP BENIGHTED доступен для прослушивания

18 янв 2018 : 		 Новое видео BENIGHTED

2 фев 2017 : 		 BENIGHTED поменяли гитариста

20 янв 2017 : 		 Новое видео BENIGHTED

24 фев 2015 : 		 Концертный альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

15 янв 2015 : 		 Концертные треки BENIGHTED

19 дек 2014 : 		 Концертный релиз BENIGHTED выйдет в феврале

10 фев 2014 : 		 Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

1 фев 2014 : 		 Новая песня BENIGHTED

8 янв 2014 : 		 BENIGHTED сменили басиста

8 фев 2012 : 		 Новое видео BENIGHTED

3 мар 2011 : 		 Новая песня BENIGHTED

20 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BENIGHTED

10 дек 2010 : 		 BENIGHTED на SEASON OF MIST

8 авг 2010 : 		 Гости на новом альбоме BENIGHTED

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Новый EP BENIGHTED доступен для прослушивания

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BENIGHTED опубликовали следующее сообщение:

«А вот и мы! Наш юбилейный EP "Dogs Always Bite Harder Than Their Master" уже здесь специально для вас, ребята!

20 лет Benighted. Мы рады разделить с вами 3 новых трека, нашу версию песни At The Gates "Slaughter Of The Soul" и 6 живых трека с нашего юбилейного шоу в Лионе с крутыми приглашёнными вокалистами. Надеемся, что вам понравится. Поддержите нас и купите себе этот альбом!»

ЕР доступен для прослушивания ниже.

BENIGHTED - Dogs Always Bite Harder Than Their Master Anniversary EP Streaming In Full





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