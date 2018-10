сегодня



Новый EP BENIGHTED доступен для прослушивания BENIGHTED опубликовали следующее сообщение:



«А вот и мы! Наш юбилейный EP "Dogs Always Bite Harder Than Their Master" уже здесь специально для вас, ребята!



20 лет Benighted. Мы рады разделить с вами 3 новых трека, нашу версию песни At The Gates "Slaughter Of The Soul" и 6 живых трека с нашего юбилейного шоу в Лионе с крутыми приглашёнными вокалистами. Надеемся, что вам понравится. Поддержите нас и купите себе этот альбом!»



