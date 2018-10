все новости группы







Billybio







12 окт 2018 : Гитарист BIOHAZARD в BILLYBIO



сегодня



Гитарист BIOHAZARD в BILLYBIO Группа BILLYBIO, сольная работа гитариста BIOHAZARD и POWERFLO Billy Graziadeia, выпустит дебютную работу, получившую название "Feed The Fire", тридцатого ноября на AFM Records.Тизер к диску доступен ниже, а два клипа на "Feed The Fire" и "Freedoms Never Free" будут представлены в этом месяце.



















+0 -1









просмотров: 181