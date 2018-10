сегодня



Новый альбом PHLEBOTOMIZED выйдет зимой Голландская инновационная дэт металл группа PHLEBOTOMIZED в январе следующего года вернется с новым студийным диском, получившим название "Deformation Of Humanity":



“Premonition (Impending Doom)”

“Chambre Ardente”

“Descent To Deviance”

“Eyes On The Prize”

“Desideratum”

“My Dear…”

“Proclamation Of A Terrified Breed”

“Until The End”

“Deformation Of Humanity”

“Until The End – Reprise”

“Ataraxia II” (CD only)



Тизер к нему доступен ниже.













