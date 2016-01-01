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*Sinsaenum*



26 окт 2018 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT работает над автобиографией

12 окт 2018 : 		 Вокалист MAYHEM выступил с SINSAENUM

1 окт 2018 : 		 SINSAENUM открыли тур

28 сен 2018 : 		 SINSAENUM записали кавер-версию песни MELVINS

16 авг 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

27 июл 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

29 июн 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

19 май 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SINSAENUM выйдет в августе

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

29 сен 2017 : 		 Новое видео SINSAENUM

16 сен 2017 : 		 Новый ЕР SINSAENUM выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

13 июл 2016 : 		 Новое видео SINSAENUM

7 июн 2016 : 		 Дебютный ЕР SINSAENUM доступен для прослушивания

3 июн 2016 : 		 SINSAENUM выпустят ЕР

20 май 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT и музыканты из MAYHEM, DÅÅTH, SETH и DRAGONFORCE основали SINSAENUM

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Бывший барабанщик SLIPKNOT работает над автобиографией

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В ходе недавнего разговора бывший барабанщик SLIPKNOT и нынешний участник SINSAENUM Joey Jordison подтвердил, что работает над своей первой биографией:

«Я получил ряд предложений от издательств, но я пока настолько занят новыми музыкальными проектами и турами в поддержку, что серьёзно пока не садился за это дело. Я не могу заниматься этим в турне, потому что постоянно занят: ты путешествуешь и всё такое, и, конечно же, никто не отменял саундчеки и концерты, потом встречи с поклонниками (официальные), просто встречи с фанатами после концерта и всё такое. Вот это всё полностью и съедает свободное время.

Но что касается самой книги, я уже начал собирать какие-то мысли и, если уж совсем честно, это потребует времени, чтобы быть уверенным, что всеё рассказано в деталях. Потому что я не смогу всё сделать, находясь в туре с SINSAENUM (смеётся), иначе бы и мутить ничего не стоило бы».



Former SLIPKNOT Drummer JOEY JORDISON Is Working On His First-Ever Book




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