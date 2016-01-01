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Бывший барабанщик SLIPKNOT работает над автобиографией В ходе недавнего разговора бывший барабанщик SLIPKNOT и нынешний участник SINSAENUM Joey Jordison подтвердил, что работает над своей первой биографией:



«Я получил ряд предложений от издательств, но я пока настолько занят новыми музыкальными проектами и турами в поддержку, что серьёзно пока не садился за это дело. Я не могу заниматься этим в турне, потому что постоянно занят: ты путешествуешь и всё такое, и, конечно же, никто не отменял саундчеки и концерты, потом встречи с поклонниками (официальные), просто встречи с фанатами после концерта и всё такое. Вот это всё полностью и съедает свободное время.



Но что касается самой книги, я уже начал собирать какие-то мысли и, если уж совсем честно, это потребует времени, чтобы быть уверенным, что всеё рассказано в деталях. Потому что я не смогу всё сделать, находясь в туре с SINSAENUM (смеётся), иначе бы и мутить ничего не стоило бы».















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