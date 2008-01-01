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*Iskald*



30 окт 2018 : 		 Новое видео ISKALD

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25 июн 2018 : 		 Новая песня ISKALD

28 май 2018 : 		 Новое видео ISKALD

18 май 2018 : 		 ISKALD анонсировали новый альбом

17 дек 2013 : 		 Тизер нового альбома ISKALD

7 дек 2013 : 		 Новая песня ISKALD

28 ноя 2013 : 		 Новый альбом ISKALD выйдет в январе

22 янв 2011 : 		 E-Card от ISKALD

20 янв 2011 : 		 Новая песня ISKALD

22 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ISKALD

4 ноя 2010 : 		 ISKALD завершили работу над новым альбомом

8 авг 2008 : 		 Новый альбом ISKALD

22 май 2008 : 		 ISKALD отправятся в студию в июне

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Новое видео ISKALD

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“Lysene Som Forsvant”, новое видео норвежской блэк металл группы ISKALD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Innhøstinga", выпущенного в августе:

“The Atrocious Horror”
“No Amen”
“Offer Av Livet”
“Even Dawn Drew Twilight”
“Resting…Not In Peace”
“De Siste Vintre”
“From Traitor To Beast”
“Lysene Som Forsvant”
“Innhøstinga”

ISKALD Premiers "Lysene Som Forsvant" Music Video







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