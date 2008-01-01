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Новое видео ISKALD “Lysene Som Forsvant”, новое видео норвежской блэк металл группы ISKALD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Innhøstinga", выпущенного в августе:



“The Atrocious Horror”

“No Amen”

“Offer Av Livet”

“Even Dawn Drew Twilight”

“Resting…Not In Peace”

“De Siste Vintre”

“From Traitor To Beast”

“Lysene Som Forsvant”

“Innhøstinga”

















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