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Iskald
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Новое видео ISKALD
19 авг 2018
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25 июн 2018
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Новое видео ISKALD
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Новый альбом ISKALD выйдет в январе
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E-Card от ISKALD
20 янв 2011
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Новая песня ISKALD
22 ноя 2010
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Обложка и трек-лист нового альбома ISKALD
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ISKALD завершили работу над новым альбомом
8 авг 2008
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Новое видео
ISKALD
“Lysene Som Forsvant”, новое видео норвежской блэк металл группы ISKALD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Innhøstinga", выпущенного в августе:
“The Atrocious Horror”
“No Amen”
“Offer Av Livet”
“Even Dawn Drew Twilight”
“Resting…Not In Peace”
“De Siste Vintre”
“From Traitor To Beast”
“Lysene Som Forsvant”
“Innhøstinga”
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).